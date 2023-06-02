簡訊一覽

●中原關偉豪稱，暑假將至，將軍澳區內過去一個月已錄18宗同類預租成交，全數預繳一年租金，包括新寶城4座高層G室兩房戶，實用面積約377方呎，獲內地學生以每月1.55萬元租用，一次過支付一年約18.6萬元租金，呎租約41.1元。

●地產代理監管局最新數字顯示，截至5月底持牌代理人數40,963人，為今年1月後最少，較4月少13人，已連跌兩個月。有代理料上月整體物業買賣註冊量約5,261宗，依此計算平均約7.8人爭一張單，情況較4月轉差。

●中原（工商舖）許榮偉指，九龍灣企業廣場3期高層全層交吉樓面，面積約16,100方呎，連4個有蓋車位以意向價約1.88億元放售，該批車位每個市值約200餘萬元，扣除車位價後，呎價約11,180元，屬吸引水平。原業主2017年以約2.2億元購入物業，現叫價較買入價低近15%。