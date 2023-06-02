比亞迪首5月銷量近倍升 破百萬輛

Lucid擬發新股籌234億 中美電動車大戰如火如荼，惟車企要加快業務發展，在在需財。深陷虧損困局的美國新創豪華電動車商Lucid便宣布，擬透過發行新股向沙特阿拉伯主權基金──公共投資基金（PIF）等投資者籌資30億美元（約234億港元），將用於資本支出、營運資金等用途。

美國第二大車企福特（Ford）行政總裁Jim Farley估計，到2030年，電動車的生產成本將回落至與汽油引擎汽車看齊，成本節約將來自架構簡化，令勞工部分成本大減，且電池成本下降；而通過網購買車，電動車分銷成本將下降，軟件銷售將為車企提供穩定收入。

豐田加碼投資美電池廠 日本車廠亦不甘示弱。豐田（Toyota）宣布將斥資21億美元（約163億港元），加碼投資於北卡羅來納州格林斯博羅市附近建設的電動及混合動力汽車電池工廠，該工廠將為豐田設於肯塔基州的綜合廠房提供電池。