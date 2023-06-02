保誠：港人危疾保障缺口118萬

昨天為全球父母日及國際兒童節，有保險調查發現，逾三分之二受訪者擔憂自己（71%）或子女（89%）未來會罹患危疾。縱然大部分受訪者已購置危疾保障，但當中近四分之三仍擔心現有醫療保障不足應付高昂的醫療開支。

大部分憂醫療保障不足 保誠保險公布的「香港家庭危疾抗力調查」結果顯示，60%受訪者已購置危疾保障，當中有74%認為現有醫療保障仍未足夠，而逾34%更記不起現有保障計劃所涵蓋的危疾種類，反映香港市民有迫切需要提升家庭對抗危疾風險的能力。當提及到被診斷患有危疾的擔憂時，受訪者最懼怕患的危疾依次為癌症（52%）、心血管疾病（37%）及腦退化症/柏金遜病（25%）。

當患上危疾時，74%受訪者傾向到私家醫院進行治療。無論有否購置危疾或醫療保障的受訪者，都憂慮未能應付私家醫生的醫療費用。據保誠的年度理賠報告以及由醫思健康提供的最新醫療費用數據推算，在職受訪者的現有資金只足夠應付約40%的保障需要，而平均個人危疾保障缺口則高達118萬元。更甚的是，分別只有49%及28%受訪者已為配偶及父母購買危疾或醫療保障，一旦自己或家庭成員突然確診危疾，意味整個家庭將面臨巨大的財政壓力。

長期抗病引致成本攀升 調查亦發現，近九成受訪父母及準父母擔心子女患上危疾；面對下一代的危疾風險，約五分之一受訪父母坦言目前財務狀況不足以應付子女的危疾治療費用。在未來5年計劃生育孩子的受訪者當中，63%擔心子女患上嬰兒先天性疾病，57%擔心自己會患上產後抑鬱。

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，愈來愈多港人透過健康檢查或基因檢測於較早階段發現危疾及其潛在風險，令以往的多重危疾或絕症變得有病可醫。然而，長期抗病會引致醫療成本逐年攀升。