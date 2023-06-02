人幣弱 中資航空股捱沽
近期美元轉強，中資航空企業可謂首當其衝，皆因中資航空股的資本債務以美元為主，但收入以近期走貶的人民幣為主，連累板塊估值受壓，故見昨日3大中資航空股跌幅介乎3至8%不等。
其中南方航空(01055)日前宣布擬發A股籌最多175億元人民幣（約192.75億港元），另建議發H股予控股股東南航集團籌29億元，共籌逾220億元，用於購買新飛機及補充流動資金。南航H股昨跌6.2%，收報4.23元。
4月航空貨運需求減6.6%
另邊廂，國際航空運輸協會（IATA）發布4月全球航空貨運市場數據顯示，期內航空貨運需求按年下跌，但跌幅有所放緩。以貨運噸公里（CTKS）計，按年下跌6.6%，按月更跌7.6%。至於運力（可用貨運噸公里，ACTK）則按年增長13.4%，若與2019年4月相比，運力增長3.2%，是3年來運力首次超過疫情前水平。
按地區劃分，亞太航空公司4月航空貨運量按年下降0.4%，按月跌6.8%；運力按年增長41.2%，更多的腹艙運力來自客運業務。北美航空公司期內貨運量按年下跌13.1%，在所有地區中位列末席，按月則跌10.2%。
國際航空運輸協會理事長Willie Walsh認為，航空貨運正處於調整階段，以適應客運需求復甦腹艙運力增長的影響，需求環境不易解讀。
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