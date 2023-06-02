航運費3個月低 未見底

波羅的海乾散貨指數

擔心全球尤其是中國經濟復甦步伐不似預期，反映運費的波羅的海乾散貨指數（BDI）連跌兩周，周三更大跌13%，收報977點，見逾3個月最低兼失守千點大關，5月累計大跌38%，屬今年來單月最差。觀乎中國最新公布的經濟數據未盡人意，展望6月全球航運費用價格料將繼續尋底。

Intermodal Research分析師Yannis Parganas表示，中國與歐洲的煤炭供應量有限，且穀物交易受壓抑，過多壓艙貨物令巴拿馬船運價下跌。

另東方海外近日公布，大連中遠海運川崎已向東方海外貨櫃航運交付的全新24,188標準箱（TEU）貨輪，正式命名為「東方比雷埃夫斯號」（OOCL Piraeus），將於6月起正式投入到東方海外亞歐LL3航線中營運。

東方海外航線貿易部董事馮國華表示，東方比雷埃夫斯為公司2020年訂造一系列12艘24,000 TEU貨輪之一，此系列貨輪融合最新研發技術，配備先進的智能系統和升級的環保設計，包括低阻型線設計和節能型球鼻艏等，料可提升公司規模經濟、能效水平以及長遠安全適航性。