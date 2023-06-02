B站首季經調整淨虧損縮至10億

按非公認會計準則（non-GAAP），B站經調整股東應佔淨虧損按年及按季亦有所收窄，至10.28億元，而去年同期及去年第四季經調整虧損分別為16.52億元及13.12億元。

成本降 毛利率增至21.7% 季內收入按年微升0.3%至50.69億元，按季則大減17.46%。其中，移動遊戲營業額為11.31億元，按年及按季分別減少16.65%及1.24%，因期內缺少新遊戲推出所致；廣告營業額12.71億元，按年增22.19%，主要由於提供的廣告產品優化及廣告效率提升所致，按季則跌15.9%。增值服務營業額21.56億元，按年增長5.06%，按季則跌8.23%。不過，毛利率按年大增5.8個百分點至21.77%，主因收入分成成本，以及伺服器和網絡成本均減少。

首季日均活躍用戶達9,370萬，按年增加18%；月均活躍用戶達3.15億，推動日均活躍用戶佔月均活躍用戶比例提升至29.7%；用戶日均使用時長為96分鐘。

董事長兼首席執行官陳睿認為，公司首季開局良好，毛利顯著提升且虧損大幅收窄，未來主要目標仍是提高商業化效率和加強盈利能力。