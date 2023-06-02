中國百城新盤售價跌 恐續下滑

內地樓價再現跌勢。中指研究院數據顯示，5月百城新建住宅平均價格為每方米16,180元（人民幣‧下同），按月止漲轉跌，微挫0.01%；按年跌幅擴大至0.11%。分析員指出，由於政府當局對一線城市樓價仍然會上升抱有戒心，故暫時未必有任何催谷樓市政策出台，整體平均樓價或要繼續下跌。

二手住宅平均價格亦跌，受部分城市新增掛牌房源量持續攀升影響，準買家觀望情緒漸濃，樓價調整壓力進一步加大，5月百城二手住宅每方米價格為15,786元，按月和按年跌幅分別擴大至0.25%和1.52%。

惠譽調低萬達商管評級 價跌但量不升，日資券商野村引述數據指出，內地百強開發商的合約銷售額按月由增長10.7%降至5月的收縮21.2%。特別要留意低基數效應已漸退，4大一線城市銷售也較2019年收縮，而且不論民企或國企開發商都不能幸免。雖然市場憂慮樓市會有溢出效應影響經濟，但暫時未見有任何放寬或刺激樓市的政策或措施出台。該行估計，樓市疲弱數據將在未來幾周困擾內地其他相關的資產價格。

個別公司方面，國際評級機構惠譽將大連萬達商業管理的長期外幣發行人違約評級（IDR）從「BB+」下調至「BB-」，將萬達商業地產（香港）長期外幣IDR、高級無抵押評級及其擔保美元票據的評級從「BB」下調至「B+」，所有評級維持在負面評級觀察名單（RWN）；又指如萬達商管未能於今年底完成上市，將損害其流動性。