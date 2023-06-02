加國大型退休基金擬停內地私募投資

中國與加拿大關係緊張之際，一眾加拿大基金接二連三煞停在華投資。繼加拿大第3大退休基金安大略省教師退休金計劃（OTPP）早前關閉其駐香港的中國股票投資團隊後，最新有指市值近3,000億美元的加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）亦已停止在中國的私募交易，同時決定關閉其上海辦事處。

年內關閉上海辦事處 外媒引述CDPQ在聲明指：「已經有一段時間停止私人投資，並專注於流動市場，這是我們對中國2%的總投資的大部分，我們預計這種趨勢將會持續下去」。報道又提及，CDPQ今年稍後會關閉上海辦事處，目前基金正透過新加坡負責亞洲區內投資，在中國仍有業務，其中之一是總部位於香港的供應鏈合規解決方案企業Qima。

回顧CDPQ首席執行長艾蒙德（Charles Emond）兩年前曾表示，未來幾年擬將中國投資比率提高至10%，但隨着中加關係持續膠着，最終事與願違，停止在中國的私募交易。分析則認為，外資私募股權公司想在中國建立的關係特別容易被清算，尤其是西方國家愈來愈關注中國對戰略產業的影響力。

其實，除了加拿大基金之外，新加坡政府投資公司（GIC）亦已放慢了在中國的直接投資步伐，反映外資退場，正加大中國經濟的下行壓力。

事實上，今年以來中國與西方陣營的關係轉趨緊張，有指中國加大打壓西方諮詢公司，這讓依賴這些西方諮詢公司建議的外資企業愈感不安；且中國以國安為由禁止採購美國晶片廠美光科技的產品，以回應美國加大中企獲得高端晶片零部件的難度，有指美國政府正考慮對中國的對外投資施加限制以作反擊。兩大陣營繼續拳來腳往，中美以至全球經濟前景實難以樂觀。