華中小企製造業 「起」中存憂

上月財新PMI擴張 企業信心仍弱 就業指數3載低 內地兩大採購經理指數（PMI）上月表現背馳，國家統計局的官方製造業PMI於50以下收縮區間進一步下滑，主要代表中小企的財新中國製造業PMI卻升1.4個百分點，達50.9，為時隔兩月重回50以上的擴張區間。不過，多項分析俱未能輕言看好，指出縱然內地製造業生產經營活動仍具韌性，但就業形勢持續惡化，企業信心也明顯下滑。

財新智庫高級經濟學家王喆以「冷熱不均」來形容5月PMI表現，市場供求雖然大幅改善，企業採購和補庫存亦較為積極，惟就業惡化、價格水平下跌，以及樂觀預期淡化。這種分歧反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。

新訂單指數近兩年次高 本次分項數據方面，5月製造業生產指數升至去年7月來最高，製造業新訂單指數重新升至擴張區間，為過去兩年來次高，僅低於今年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。3大類產品中，投資類是唯一生產、銷售均下降的產品，消費類和介乎上述兩者之間的中間類產銷均見上升。

可是上述的改善未能傳遞到就業端，5月就業指數降至2020年3月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要的是需着力控制成本。產量上升，但新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，5月積壓業務量指數近5個月來首次低於盛衰分界線。王喆表示，當前就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

至於官方和財新的PMI為何走向相反，申萬宏源的研究報告認為，主因官方PMI樣本重工業佔比更高，受投資類產品的影響大，而財新PMI輕工業佔比更高，更直接反映消費，而5月經濟表現是「基建退卻、消費企穩」的格局。

券商促重啟逆周期政策 招商證券宏觀團隊認為，在價格水平、內部和外部需求均表現疲弱的情況下，重啟逆周期政策顯得尤為重要。值得一提的是，內地政策對內對外目標分別是就業和匯率，目前兩個方面都趨向負面，政策重心應該向保就業、穩匯率為主，否則容易出現負反饋的循環。

華創宏觀則表示，本輪PMI表現特徵之一是匯率出現貶值。上月人民幣兌每美元貶達2.3%，期間人民幣中間價從4月底的6.92貶至5月底的7.08。由於PMI對匯率的影響體現在預期層面之上，故當PMI持續下行，且低於盛衰分界線時，企業結匯意願將會下降。

事實上，人民幣中間價在6月首個交易日下調144點子，創去年12月1日以來最低，報7.0965兌每美元。離岸、在岸人民幣繼日前跌破7.1關口後，昨日最低曾見7.1399和7.1244，離岸價低位相當於每百港元兌91.16元人民幣。有分析員相信，人民幣兌美元以外的貨幣仍然穩健，加上內地經濟在下半年有望好轉，美國有機會暫停加息等，全年人民幣匯價將穩中有升。

內地財新製造業PMI