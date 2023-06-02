領展股價彈 遭削盈利預測
本地最大的房地產信託基金領展房產基金(00823)日前公布的年度業績大致符預期後，其基金單位價格昨日跟隨大市反彈0.65%，收報45.8元。多間券商發表報告，認為領展多項利好因素尚未反映在基金價格內，惟利率高企問題影響其盈利能力，故雖給予正面的投資評級，但部分卻下調其目標價。
中信里昂坦言，領展的末期每基金單位分派118.8仙，較該行預測低4.2%，原因是加息導致該企財務成本高過預期。該行認為有關影響將延續，故將2024年和2025年盈利預測分別下調12.5%和16.3%，並削目標價16.02%至50.6元，惟將投資評級由「跑輸大市」大幅上調至「跑贏大市」，原因是考慮到該企的風險回報率改善。
防守仍強 回報吸引
美銀證券維持領展「買入」評級，但降目標價約3%至54元，認為投資者可能對本地零售展望以至該企保守的併購態度稍為失望，且短期利率上漲將影響其盈利和估值。不過，該行認為領展是很好的防守性選擇，具抗經濟衰退的基礎，且資產負債表穩健，未來利率下降後可有潛在升幅。
花旗同意領展近期股價下跌反映利率預期，高利息支出將蠶食分派總額，惟預計由本財年起的3個財年該企可望回復每單位分派5%的年複合增長，回報率逾6%，具吸引力，故重申領展「買入」評級，目標價由59.5元上調至61.4元。
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