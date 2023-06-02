恒指6月開局跌 全年目標降至18500

港股「六絕月」首個交易日走勢反覆，恒生指數低開44點後，一度升最多231點，惟最終倒跌17點收市，報18,216點。投資平台FSMOne（香港）調低港股的合理市盈率至9倍，並下調全年恒指目標7.5%至18,500點，預計港股仍持續「有波幅、無升幅」格局。

港股全日成交1,286.26億元；南下「北水」淨賣出36.64億元，按日大增8.45倍，兩日淨走資逾40億元。

值得留意的是，市況疲弱令本港新股集資地位不保。研究機構Dealogic數據顯示，印尼今年至今首次公開招股（IPO）集資達21億美元，超越傳統新股集資市場香港，成為新股集資全球第4位。該機構分析師表示，這很不尋常，主要是印尼今年有多宗大型新股，而今年可能是當地新股市場有史以來最好的一年。

另外，香港證監會昨起接受虛擬資產平台申請牌照。現已持有自願牌照的OSL及HashKey PRO都表示，已向證監會遞交申請，以擴展零售虛擬資產交易。

港發行60億美元綠債 金管局昨宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券，包括5億美元的3年期債券，收益率4.341厘、7.5億美元5年期債券，息率4.096厘、10億美元10年期債券，息率4.041厘、各7.5億歐元的4年及9年期債券，息率分別為3.406厘及3.847厘、各60億元人民幣的兩年及5年期債券，息率分別為2.7厘及2.95厘，以及30億元人民幣的10年期債券，息率3.3厘。