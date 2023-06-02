零售頹 DG梅西下調業績指引

聯儲局《褐皮書》指美國消費開支穩定，但當地折扣零售店Dollar General（DG）和百貨公司梅西（Macy's）卻不約而同調低業績指引，兩企股價周四早段分別一度急挫17.58%及5.81%。

DG的季績反映5月5日止13個星期的表現，大致是最新兩期《褐皮書》的時段，期內同店銷售按年增長1.6%，惟純利按年倒退6.92%至5.14億美元。

更令人失望的是，DG以「宏觀經濟環境比原定預測更具挑戰，事必顯著衝擊消費者開支水平及行為」，把本財政年度同店銷售增長指引由介乎3至3.5%，狠削到1至2%；收入增長指引由5.5至6%，降到3.5至5%；每股純利指引更從約4至6%，變成「持平至倒退約8%」。同時將本財年全美開店目標由1,050間減至990間。

Macy's同店銷售挫7% Macy's則於截至4月29日止季度錄得同店銷售按年倒退7.2%，遠遜預期，純利按年大跌45.8%至1.55億美元，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌31.57%至4.68億美元；同時把本財年同店銷售跌幅指引調高到6至7.5%，經調整每股盈利指引由3.67至4.11美元，降到2.7至3.2美元。

該企行政總裁坦言，消費者變得審慎，故對今年餘下時間展望趨保守，並料季節性產品有更多減價，之後幾季減少採購。據報Macy's的顧客約50%年收入為7.5萬美元或以下，他指這批消費者的開支「明顯受壓，尤其非必需品」。