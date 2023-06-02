Salesforce上季收入增速13年最慢

道指藍籌股、軟件即服務（SaaS）商Salesforce公布，截至4月底止首季收入按年增加11.28%至82.47億美元，勝預期。雖然該企上調全年盈利預測，惟上季收入增速是2010年以來最慢，加上管理層對業務現狀的評論保守，拖累該股周四早段跌7.75%。

季內，該企非公認會計準則（non-GAAP）經調整純利為16.74億美元，按年增長70.46%，經調整每股盈利1.69美元，勝預期。資本開支按年激增近36%至2.43億美元，遠多過預期。

經濟受壓 需求放緩 該企財務總監韋弗承認，美國面臨的宏觀經濟壓力，導致金融服務及科技公司的需求出現放緩。營運總監米勒姆指，客戶比以往花費更多時間考慮交易，目前公司正研究在低端市場實現銷售流程自動化，提高銷售人員工作效率。

該企預期截至7月底止第二財季收入介乎85.1億至85.3億美元，按年增約一成，經調整每股盈利料為1.89至1.9美元，兩者均勝預期。

C3.ai虧損收窄32% 另Salesforce上調2024財年的盈利預測，經調整每股盈利由原來7.12至7.14美元，上調到7.41至7.43美元，全年收入預測維持345億至347億美元不變。

另一方面，本輪人工智能（AI）投資熱潮中，股價漲勢比圖像處理器（GPU）晶片大廠英偉達（Nvidia）更猛烈的AI企業應用軟件開發商C3.ai公布，截至4月底止季度，收入按年增長0.12%至7,241萬美元，毛利率按年挫10.38個百分點至65.6%，non-GAAP虧損按年縮窄32.7%至1,521.9萬美元。

C3.ai財務總監帕爾科寧重申，本財年起能在non-GAAP層面扭虧為盈。不過，該企指引本財季收入7,000萬至7,250萬美元，以中間值計按年增9.09%；截至明年4月底止全年為2.95億至3.2億美元，以中間值計增長15.25%，遜預期，拖累股價繼周三低收近9%後，周四早段再暴瀉24.36%。

該企強調，收入減緩原因乃按用量收費（而非定期付費訂閱）生意的佔比提高，上季推出的生成式AI產品獲美國國防部導彈防禦署等大客採用，前景廣闊，上半財年將大舉投資生成式AI。