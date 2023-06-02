美債危機除 經濟仍憔悴

眾院通過暫停債務上限 道指照低開兩百點 美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫就聯邦政府債務上限所達成的協議，獲眾議院以314票贊成對117票反對通過。鑑於市場相信參議院肯定也會通過，華府債務違約風險基本上已告解除。不過，美股周四早段活力欠奉，道指曾跌203點，低見32,704點；標指曾跌8點，低見4,171點；納指曾跌31點，低見12,903點。聯儲局發表的地區經濟活動報告《褐皮書》則顯示，兩黨就債務上限糾紛之際，過去幾周美國經濟前景已稍見惡化。

財長耶倫早前已經警告，若參議院未能在當地時間6月5日之前通過協議，交給拜登簽署生效，聯邦政府就會沒錢償還債務。民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默稱「不容有失」，期望周五表決，而共和黨籍的少數黨領袖麥康奈爾則希望更快。

製造業疲弱 紐約重災 按照協議，2025年1月為止，聯邦政府貸款金額不設上限，代價包括大學畢業生要重新還「Grant Loan」（學生貸款），一些低收入階層會面臨福利或公共服務減少。摩根士丹利則估計，聯邦政府種種節流措施對美國經濟影響「可以忽略不計」，可是又測算對2024年經濟增長的影響也有「零點幾個百分點」。

就算債務鬧劇將告一段落，聯儲局最新一期《褐皮書》指出，12個地區4至5月初的經濟活動大致原地踏步，對未來增長的預期稍為降溫，其中經濟火車頭紐約地區是兩個期內經濟活動錄得倒退的地區之一（另一為鄰近的費城），「主要集中在製造業……通脹壓力依舊……地區銀行上報融資環境持續收緊和貸款需求下滑……商界對未來幾個月的狀況不寄厚望」。三藩市地區亦對經濟前景表示關注，「小型企業融資受限」。

歐元區通脹放慢至6.1% 就業方面，《褐皮書》提到，一些地區反映基於需求已經或可能減弱、經濟前景不確定性上升，已暫停招聘甚至裁減人手。不過，即使ISM製造業採購經理指數（PMI）上月跌至46.9，遜預期且連續7個月處於收縮區間，俗稱「小非農」的ADP新增私人職位上月多達27.8萬份，遠勝市場預期，4月的亦大幅上修至29.6萬份。上周首次申領失業救濟人數為23.2萬，截至前周止持續申領人數則為179.5萬，均低過市場預期。

兩名聯儲局官員放風本月暫停加息，其中獲拜登提名出任該局副主席的理事傑斐遜稱，這樣做可容許聯邦公開市場委員會（FOMC）觀察更多數據，為討論究竟貨幣政策還要收緊多少作準備，費城聯儲銀行行長哈克亦稱「如要加息，在任何一次議息會議都行」。

正當《褐皮書》提到原材料和運費調整讓美國物價漲勢緩和之際，5月歐元區消費物價指數（CPI）按年升6.1%，漲幅比4月跌0.9個百分點，低過預期，創俄烏戰爭爆發後新低。撇除能源、食品和煙酒的核心CPI按年升5.3%，同樣低過市場預期。英倫銀行亦稱，5月接受其訪問的英國企業平均預期今年加息幅度為5.1%，數字比4月低0.8個百分點。

不過，歐洲央行行長拉加德稱，通脹依然太高，要繼續加息始能讓數字回落至2%；傑斐遜亦強調，「凍息不代表今次加息周期完結」。

歐美企業債恐爆違約潮 面對央行官員爭相展「鷹」姿，德意志銀行警告，過去一年息口急劇攀升令全球經濟衰退風險升溫，歐美企業債務違約潮即將殺到，高峰期在明年末季，其中美國高息債（風險較高的非投資級別「垃圾」債）違約率達9%，遠高於歐企同類債券的4.4%。