輪商精選：部署美團反彈 宜留意16519
近期大市表現疲弱，美團(03690)股價5月累計下跌逾15%，落後大市。美團昨日急速回吐，收市前曾低見109.2元，創一年新低，收報110.2元，跌5.32%。有券商指美團管理層料今年核心本地商業收入可按年增長30%以上，該行並指美團在食品外賣領域地位持續領先，給予「買入」評級。
看淡吼中長期16076
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至本周二皆錄得資金流入，合共約7,500萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產，僅次於騰訊控股(00700)好倉。
投資者在部署美團好倉或淡倉時，由於其股價創一年新低，因此宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但目前已不適合現況部署的條款產品。例如部署認購證可考慮貼價條款產品，以控風險；部署認沽證可考慮年期較長的輕微價外條款產品。
投資者如看好，可留意美團認購證16519，行使價138.08元，11月24日到期，實際槓桿5.2倍，為最貼價條款產品。相反，如看淡可留意美團認沽證16076，行使價99.95元，12月19日到期，實際槓桿3.4倍，為中長期且輕微價外之選擇。
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