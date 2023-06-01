北角舖賣2700萬 55年升值224倍
市區街市舖錄大幅升值個案。北角春秧街一個地下連租約舖，以約2,700萬元登記易手，物業逾半世紀大幅升值逾200倍。
該舖位為春秧街93至113號仁德大廈地下I號舖，建築面積約600方呎，原業主於1968年以約12萬買入，持貨近55年帳面獲利約2,688萬元，物業升值約224倍，舖位租予海鮮檔。
此外，銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下G號及J號舖，面積約584方呎，市傳獲藥房以約48萬元續租，呎租逾800元。
筲箕灣舖出售 市值逾億
另方面，仲量聯行獲委託以公開要約方式出售港島筲箕灣道180號One Eighty地下及1樓舖位，可單獨購買個別商舖或整體購入，市場人士估計物業市值共逾一億元，截收要約日期為6月28日。項目為兩個地舖及一樓全層，現由發展商持有，部分樓面已租出，地舖建築面積約2,420方呎，一樓面積約2,636方呎，另設約898方呎平台。市場料該批舖位月租可逾30萬元。該行亦代理放售沙田石門新都廣場11樓全層連4個車位，市場估計市值約1.28億元。
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