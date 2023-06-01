北角舖賣2700萬 55年升值224倍

筲箕灣舖出售 市值逾億

另方面，仲量聯行獲委託以公開要約方式出售港島筲箕灣道180號One Eighty地下及1樓舖位，可單獨購買個別商舖或整體購入，市場人士估計物業市值共逾一億元，截收要約日期為6月28日。項目為兩個地舖及一樓全層，現由發展商持有，部分樓面已租出，地舖建築面積約2,420方呎，一樓面積約2,636方呎，另設約898方呎平台。市場料該批舖位月租可逾30萬元。該行亦代理放售沙田石門新都廣場11樓全層連4個車位，市場估計市值約1.28億元。