一手概況：新盤上月交投增一成 NOVO LAND 2A三千人參觀

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期示範單位於周二開放後，即日已錄約2,000至3,000人次參觀，多屬年輕及新婚夫婦客，項目於周五開始收票，會視乎反應決定加推安排。

他續稱，項目將為開放式至三房單位推出家具優惠，買家可選一萬元折扣，或按照購入的戶型獲得相應積分，換取指定品牌全屋基本家具，或抱枕、杯、毛巾、枱燈及香薰等配置。

瑜一‧天海兩周內加推 華懋集團的何文田站瑜一‧天海上月開售以來亦錄不俗銷情，全月累沽51伙，套現約7.2億元。包括昨日售出的2B座5樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚設計，成交價1,356.14萬元，呎價25,831元。

集團銷售總監封海倫表示，最快兩周內加推單位，包括兩房連儲物室園景戶，而項目特色戶收到約30組客戶查詢，呎價有信心挑戰瑜一系列所錄約4.2萬元的新高紀錄。該公司銷售總經理陳慕蘭補充，整個系列推售以來沽408伙，總售價近69億元。另外，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，經濟逐步復常，上月新盤買賣超越4月的1,020宗水平，對未來交投樂觀。