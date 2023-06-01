一手概況：新盤上月交投增一成 NOVO LAND 2A三千人參觀
住宅新盤市場銷情穩定，5月錄逾1,140宗成交，按月增加逾一成，當中，以新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2A及2B期佔超過770伙最多。同系屯門兆康NOVO LAND第2A期緊接本月發售，有機會於周末加推單位。
新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期示範單位於周二開放後，即日已錄約2,000至3,000人次參觀，多屬年輕及新婚夫婦客，項目於周五開始收票，會視乎反應決定加推安排。
他續稱，項目將為開放式至三房單位推出家具優惠，買家可選一萬元折扣，或按照購入的戶型獲得相應積分，換取指定品牌全屋基本家具，或抱枕、杯、毛巾、枱燈及香薰等配置。
KENNEDY 38連沽兩伙
該公司與恒基地產(00012)等合作的堅尼地城KENNEDY 38，於昨日連沽兩伙，包括33樓B室頂層特色戶，實用面積566方呎，天台及平台分別為491及34方呎，以2,433.8萬元售出，呎價4.3萬元，呎價料為項目新高。
瑜一‧天海兩周內加推
華懋集團的何文田站瑜一‧天海上月開售以來亦錄不俗銷情，全月累沽51伙，套現約7.2億元。包括昨日售出的2B座5樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚設計，成交價1,356.14萬元，呎價25,831元。
集團銷售總監封海倫表示，最快兩周內加推單位，包括兩房連儲物室園景戶，而項目特色戶收到約30組客戶查詢，呎價有信心挑戰瑜一系列所錄約4.2萬元的新高紀錄。該公司銷售總經理陳慕蘭補充，整個系列推售以來沽408伙，總售價近69億元。另外，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，經濟逐步復常，上月新盤買賣超越4月的1,020宗水平，對未來交投樂觀。
維港滙I成交價1423萬
其他市區盤不乏承接，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，昨售出3A座26樓D室，成交價1,423萬元，呎價約26,748元。整個維港滙系列5月沽出29伙，套現逾6億元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)的啟德跑道區澐璟，昨沽出8座15樓A室套三房海景戶，實用面積1,525方呎，成交價5,196.01萬元，呎價約34,072元。該盤上月錄7宗成交，總成交額逾3.61億元。
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