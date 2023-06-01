簡訊一覽
●香港證監會與執法部門昨日採取聯合搜查行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，拘捕一名以香港為據點且涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的人士。該人士可能曾涉及利用捏造的交易結單，以虛構他持有4家上市公司股份，並誤導經紀行執行有關股份的非法賣空指示，再以較低價格購回相同數量的股份，非法獲利約1,050萬元。
●金融管理局公布住宅按揭統計調查結果，4月新申請貸款個案較3月按月減27.6%，至8,368宗；新批出按揭貸款額按月減21.2%至354億元。4月底未償還按揭貸款總額按月增0.2%至18,228億元。
●滙豐銀行旗下支付工具PayMe宣布，今年首5個月，PayMe用戶在餐飲商戶的交易量及消費金額，按年上升逾60%及近20%。
●保誠(02378)宣布委任Ben Bulmer為財務總監，以接替因一宗有關近期招聘事宜的行為守則問題所引起之調查而辭去財務總監的James Turner。是次委任須獲得監管機構的批准。
●南方航空(01055)公布，擬定增募資（配股）最多175億元（人民幣‧下同），當中122.5億元用於引進50架歐洲製空中巴士A320 NEO系列飛機項目，另52.5億元則用於補充流動資金。
●內媒報道指，華興資本(01911)創始人包凡於今年2月7日被紀委監委人員帶走調查並予以留置，涉嫌罪名為單位行賄，當局對包凡的留置，從5月7日起延長3個月。
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