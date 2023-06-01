●香港證監會與執法部門昨日採取聯合搜查行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，拘捕一名以香港為據點且涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的人士。該人士可能曾涉及利用捏造的交易結單，以虛構他持有4家上市公司股份，並誤導經紀行執行有關股份的非法賣空指示，再以較低價格購回相同數量的股份，非法獲利約1,050萬元。