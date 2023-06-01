HKT漫遊收入恢復逾半
隨着新冠疫情防控措施取消，經濟活動亦逐漸復常。香港電訊（HKT）(06823)執行主席李澤楷表示，集團的一些業務已有顯著改善，惟尚未完全恢復至疫情前水平。比如個人流動通訊業務中的漫遊服務收入，已恢復至疫情前逾一半的水平，當中出境漫遊恢復至疫情前逾六成，入境漫遊恢復至逾五成。
不會停止收費電視
李澤楷昨日新冠肺炎測試呈陽性，故透過視像形式出席股東大會。他在會上提到，截至3月底，5G後付用戶（Postpaid）的佔比已達到34%，並稱這「反映香港正穩步發展為智慧城市」。至於企業方面，在通關後集團亦透過5G技術支援企業在大灣區的發展。
對於有收費電視台交還牌照並結束業務，他回應指，Now TV收費電視絕對是公司的主要業務，強調「不會停止這項業務」。他續表示，Now TV已經成為市佔率最高的收費電視頻道。隨着其他競爭對手退出市場，尤其是旅遊業正復甦的情況下，包括酒店、餐飲業在內許多商業用戶群體中「我們的市場佔有率會繼續增加」。
他出席電訊盈科(00008)股東大會時提到，公司旗下免費電視Viu TV面臨許多競爭，對手除了其他免費電視頻道外，還有不同的電子平台，惟Viu TV在協同效應方面存在優勢。
被股東問到電盈未來的派息時，他稱無法作預測，但強調股東可以放心，董事會對於可持續的派息政策有共識，又指公司的業務表現一直穩定。他透露，去年對一家美國人工智能（AI）初創進行了風險投資，又指會在AI方面與該初創展開合作。
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