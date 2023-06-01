東瀛遊生意回復至疫前七成
通關後港人開始「報復式」旅遊，東瀛遊(06882)執行董事禤國全股東會後會見傳媒表示，目前生意額已回復至疫前的七成，留意到不少家長帶同年幼子女參加旅行團，暑假期間有望達到七成以上，甚至超越疫前水平，而在港匯隨美元轉強下，料有助推動港人的外遊意欲。
禤國全指出，目前香港機場的運力僅回復到疫前的一半，機場人手由疫前的7萬人降至5萬人，令航空公司難以提升航班數目，預期仍要花半年至9個月時間恢復，期望油價隨地緣局勢回穩而降低。
積極開店添人手
他又稱，去年疫情尾聲時公司僅剩下150名員工；通關後積極擴充人手，包括向部分已結業的同業員工招手，團隊現已回復至350人，未來將培訓新人以增加人手。公司旗下的九龍灣分店已於上月開業，9月將在屯門開新分店，透過削減分店面積，冀維持營運成本及增加分店覆蓋。
疫後港人旅遊習慣改變，由以往5天團為主，傾向現時6至8日。禤認為，由於機票較以往昂貴，旅客希望「多玩幾日攤分票價」。雖然團費有所上升，但受惠於港匯強勢及遊玩日子增長，實際上旅費與疫情前相比分別不大。
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