內地客港投保首季96億 飆26倍

保險業監管局公布今年首季保險業的臨時統計數字顯示，期內毛費總額按年下跌7%至1,472億元。不過，受惠跨境人流恢復正常，釋放壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低，期內內地訪客的新做業務保費水平回復至96億元，按年急飆26.86倍，相等於2019年首季同期保費水平的75%。

期內，長期業務（不包括退休計劃業務）的新做保單保費為按年升10.7%至470億元，其中個人人壽及年金非投資相關連業務的新做保單保費為435億元，按年上升15.2%；投資相連業務之新做保單保費為34億元。

滙豐新做業務保費逾百億 一般保險業務的毛費及淨保費分別為207億元及125億元，按年分別升6.9%及4.1%；已償付申索毛額按年跌4.7%至75億元，整體承保利潤由10.63億元下降至5.13億元。

滙豐保險表示，今年首季公司之新做業務保費逾100億元，穩佔市場第一位，市場份額達21.7%。宏利香港則公布，今年首季年度化保費等值（APE）銷售額按年增長26%，其中危疾保險計劃及合資格延期年金保單的銷售額均按年增長逾四成；另首季內地訪客的APE銷售額創季度新高，超過疫情前的水平，公司在投資相關連壽險產品銷售方繼續位居市場榜首地位。