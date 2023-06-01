領展全年可分派63億

大部分商戶續約有加租 領展在業績公告中指，若撇除前一年度酌情分派7仙，以及供股攤薄影響，按相同基準計算，剛過往的年度每基金單位分派大致不變。期內，收益122.34億元，按年增長5.44%；物業收入淨額91.98億元，按年升4.8%。市場對業務表現及派息「唔收貨」，領展股價午後低見44.35元，插6.23%；收市仍挫3.8%，報45.5元。

截至3月底，本港零售物業組合租用率達98%，創歷史新高。於香港已簽訂超過670份新租約，平均續租租金調整率上升至7.1%，平均每月呎租63.8元；商戶每方呎銷售總額按年增長6.2%。隨着消費意欲好轉，整體租金對銷售額比例降至12.5%。另外，內地零售物業組合租用率95.2%，零售業務平均續租租金調整率為負3%，預計明年恢復增長。

王國龍表示，本港市道好轉，大部分本港租戶續租時有加租，希望商戶整體生意可持續改善，而部分租約於疫情期間租金水平較低時簽訂，故未來一至兩年到期的租約，再續租的租金有上調空間，能為領展帶來增長動力。

內地海外物色投資機遇 該公司淨負債比率下降至17.8%，並在業績公告表明未來12個月內無再融資需要。主席聶雅倫強調，公司就收購項目的作價及回報有一定要求，並不急於收購項目，確保供股所得資金好好利用。

王氏又指出，公司持續在香港、內地主要城市及海外市場物色投資機遇，但息口仍然高企、融資成本上升、賣買雙方期望作價有一定差距，加上資金存放在銀行收息回報理想，目前有留意不同項目，惟要遇到合適價錢才會收購。

首席財務總裁黃國祥認為，利率仍有機會上升，並會在高位維持一段時間。假設息口續升，本年度平均借貸成本，可能按年增加兩個百分點至約5%。

中港兩地正探討將房地產信託基金（REITs）納入互聯互通，王國龍表示，樂見兩地監管機構有就此進行討論，理解有關機制涉及多方面的問題，包括技術、交易結算安排等，需要妥善地處理，並非「一講就做到」。

領展年度業績摘要