澳洲通脹升至6.8% 勢再加息

澳洲4月消費物價指數（CPI）按年上漲6.8%，不但比3月的6.3%顯著升溫，還比市場預期高出足足0.4個百分點，主要是住屋相關成本按年漲8.9%，同時食品及非酒精飲料的價格水平按年升7.9%，交通費用亦按年升7.1%，數據提高市場對澳洲央行6月繼續加息的預期。

不過，礙於中國經濟數據失色，加上資金流入美元，澳元不升反跌，昨曾低見64.75美仙，跌0.64%，或低見5.072港元。

高盛估利率4.35厘見頂 即使4月澳洲物價上漲壓力提升與政府的燃料補助退場有關，撇除燃料等價格起伏較大項目後的核心通脹由6.9%降至6.5%，比澳洲央行通脹目標的上限仍高逾一倍。

高盛認為，澳洲物價上漲壓力頗為全面，其中包括租金、新屋和耐用品，現預期澳洲央行本月和下月都會加息0.25厘，本輪加息周期要到4.35厘方告一段落，比之前的預測提高0.25厘。

澳洲央行行長洛威表示，進一步加息與否，除了通脹預期外，也視乎勞工成本、全球經濟前景及消費開支，又謂「息口已經加了很多，銀根相當緊，亦在見效」，但也不諱言，放眼全球，通脹方面的風險偏向升溫，可能要待2025年中，通脹率才會回落到2至3%的政策目標範圍，故不會過早揚言戰勝通脹。

同處亞太區的泰國央行宣布加息0.25厘至兩厘，乃該央行連續第6次將主要利率上調0.25厘。此外，有消息指泰國未來一年或通過博彩法，當地首個賭場綜合度假村目標在2030年開幕。

歐洲方面，德國5月CPI按年漲6.1%，低於市場預期，撇除住屋相關開支、歐洲央行關注的核心通脹則按年升6.3%，亦低過市場預期。