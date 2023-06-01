致同料今年港上市公司交易宗數減

致同（香港）會計師事務所預計，今年下半年香港上市公司的企業交易宗數將溫和反彈，惟料全年的宗數將會下跌。該會計師事務所敦促上市公司執行徹底的盡職審查，以降低風險和達成條件較好的交易。

首季買賣協議跌25% 致同最新發表的《買賣協議研究報告2023》顯示，去年香港上市公司企業交易買賣協議宗數輕微下跌約2%至242宗，主要由於收購協議宗數於艱難的宏觀經濟環境中下跌所致。另一方面，流動資金壓力則導致去年出售協議宗數上升6%。

報告指出，從買賣協議交易涉及的業務類型分析，去年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要牽涉業務的收購與出售；其中業務收購佔所有收購交易約63%，佔比按年跌11個百分點；而業務出售則佔所有出售交易約78%，佔比按年微跌一個百分點，其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

數據又顯示，今年首季香港上市公司的買賣協議宗數按年下跌25%，其中出售協議宗數下跌44%，收購協議宗數則上升5%，主要是融資成本上漲、中美關係更趨緊張、中國收緊對房地產行業的監管，以及內地物業銷售長期持續下滑等。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飆稱，整體而言，由於全球宏觀經濟和地緣政治局勢長期不明朗，導致買賣雙方態度趨於謹慎，預計今年買賣協議宗數按年將有所下降。