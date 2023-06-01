港府：未來大力推動中港互聯互通

港府財金官員出席中資證券協會一活動時表示，滬港通、深港通、灣區跨境理財通及利率互換通等一系列措施，足見國家給予香港非常大力的堅實支持，香港要用好有關政策，發展好香港的股票市場及國際金融中心。未來香港需多加努力，一方面為香港謀發展，一方面助力人民幣推進國際化。此外，香港要放眼國際，開拓新的市場，包括中東市場及東南亞市場。

IMF再肯定港國金中心地位

國際貨幣基金組織（IMF）發表評估報告，肯定香港作為主要國際金融中心的地位，指香港有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝，對金融業規管水平甚高，聯繫匯率制度亦暢順運作。報告認同隨着香港經濟活動復常，經濟展現強勁復甦，並指出港府正積極鞏固香港國際金融中心的地位，增強經濟發展動力和競爭力。港府表示再次歡迎IMF對香港作出積極正面的評估。金管局總裁余偉文亦指，歡迎IMF再次肯定香港的銀行和金融體系維持穩健強韌。