港股月插千六點 慘見熊
險失萬八關 沽空額飆逾倍 8藍籌創52周低
繼國企指數和科技指數後，港股首要指標恒生指數也於「五窮月」最後一個交易日見「熊」，即市低位較今年1月的對上一輪升浪之頂部累跌超過20%，觸及「技術性熊市」的淡市指標。事實上，內地最新的官方經濟信心指標表現再遜預期，拖累人民幣匯價再試低位，中國資產價格受壓，港股亦難逃一跌。恒指昨日即市曾瀉逾500點，刷新6個月低點，險些失守18,000點大關，8隻藍籌股股價創下52周新低！
恒指昨日低開180點後愈跌愈有，跌幅午後一度擴大至550點，低見18,044點，尾段稍為收復失地，收市依然跌361點或1.94%，收報18,234點，較年初高位22,701點低19.67%；全月累跌1,660點或8.35%，連跌兩個月，把今年跌幅擴大至7.82%。國指跌120點或1.91%，收報6,163點，全月跌8.03%；科技指數跌75點或2.03%，收報3,626點，全月跌7.04%。
中資科網資源股領跌
MSCI明晟季檢收市後「執位」，港股總成交額按日飆八成，達1,711億元，沽空金額亦飆逾一倍至343億元。
「北水」未有積極接盤，港股通再錄淨賣出3.87億元，被淨沽的除騰訊外，還有屬於「中國特色估值體系」概念的中海油、神華和中國移動(00941)。港股通全月淨買入僅224.6億元，連跌兩個月。
跟樓按相關的一個月港元銀行同業拆息（HIBOR）昨日報4.5厘，按日大致持平，隔夜拆息更回落至4厘以下，跌足足0.37厘至3.83厘，惟3個月以上升幅較為明顯。
渣打銀行因應美國聯儲局對於加息「門常開」的態度，預告HIBOR傾向上升，把本月底及今年底3個月HIBOR的預測分別調高至5厘及4.6厘。
港首4月信貸僅增0.2%
不過，資金似乎暫時未見大舉撤出，4月底存款總額升0.6%，港元存款跌0.4%之際，外幣存款升0.5%，而人民幣存款則升4.9%，金融管理局指主要反映企業資金流向。
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