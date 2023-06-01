摩通：無論順逆都留在中國

美資投行摩根大通於上海舉行全球中國峰會，自2019年以來首次訪華的摩通行政總裁戴蒙表示，公司在全球做生意，在哪裏經營就是該處的公民，「有好時間，也有壞時間，但我們不傾向離開」，意味無論順境逆境，公司都將留在中國。他並不認為西方和中國會脫鈎，但承認國家安全議題凌駕一切，令局勢變得更複雜。

Tesla寧德傳美合建電池廠 事實上，見到中國積極推動市場改革，招來外商投資。中國商務部昨日表示，部長王文濤會見了飛抵北京的美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克，雙方就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行廣泛、深入交流。

另一邊廂，中國工業和信息化部亦表示，部長金壯龍也與馬斯克會面，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等議題交換意見。

與此同時，社交平台亦流傳一張馬斯克與內地電池製造商寧德時代董事長曾毓群，兩人在酒店大堂並排前行的照片。有指今次雙方商談包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠及動力電池供應事宜。

此外，國家外匯管理局昨亦公布，局長潘功勝會見到訪的富蘭克林鄧普頓行政總裁莊麗雅（Jenny Johnson），雙方就全球經濟金融形勢、全球及中國投資機會等議題交流，並且由外管局副局長李紅燕陪同會見。

朝日擬重返內地啤酒市場 值得注意的是，有撤華日企擬重新進入中國市場投資。日本朝日集團（Asahi）行政總裁勝木敦志對外媒稱，公司自1990年代中以來曾在內地作大額投資，但數年前已撤出，因當時內地市場缺乏高端產品，且售價相當低。

不過，如今內地的高端啤酒銷量大增，目前Asahi Super Dry在內地啤酒市場銷售額已是最大，而且每年增速達雙位數，故正為內地市場制訂正確的戰略，希望能繼續投資這個高端市場。