韓工業生產挫8.9% 日同倒退

中國經濟復甦未如理想，周邊經濟體亦不好過，其中南韓4月工業生產按年倒退8.9%，跌幅不但比3月擴大1.3個百分點，亦比市場預期嚴重1.6個百分點。加上南韓央行之前為遏抑通脹連環加息，冷卻國內需求，4月零售銷售按年下跌2.3%，再度轉跌的同時，表現也遜於市場預期的按年升0.8%。

韓半導體出貨瀉33% 南韓工業生產疲弊固然與半導體需求不振有關，4月當地半導體庫存水平按年飆83%，達到史上最高水平，為2016年同月之後最大單月漲幅，出貨量則按年倒退33%，即使廠商開始減產令產量按年跌兩成。

一海之隔的日本亦見4月工業生產按年倒退0.4%，讓預期按年升幅降至0.5%的資本市場跌眼鏡，經濟產業省的官員不諱言「考慮到海外經濟下行當中，現時工業生產情緒都偏向悲觀」。跌得較急的一環半導體生產設備，4月產出值按年急跌24.6%，官員強調與對華出口管制無關，潛台詞是經濟環境使然。

日零售按月跌1.2% 不過，遠水不能救近火，況且日本經濟支柱─消費同告減速，4月零售銷售按年僅升5%，比市場預期低兩個百分點，按月比較更是下跌1.2%。

海外旅客復歸之際，市場更憂慮日本國民苦於通脹創40年高位勒緊褲頭。日本央行行長植田和男在該行舉辦的學術年會上稱，全球央行可能已面對與過去多年不同的經濟環境，就是通脹和息口不會回落到之前的低位，原因除了疫情期間大舉放水和增加公共開支外，還有「去全球化」。