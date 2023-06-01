14國擬推新結算系統 人幣續挫

內地經濟數據不似預期，加上亞洲清算聯盟（ACU）的14個與會國計劃推出全新的結算系統，繞開以美國為主導的環球銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統外，也不採用人民幣跨境支付系統（CIPS），人民幣失守7.1算，繼續創逾6個月新低。在岸人民幣兌每美元匯價向下，曾低見7.1131，是自去年11月底以來首次跌破7.1；離岸人民幣曾低見7.1316，挫近0.6%，每百港元升越91元人民幣，為今年首次。

24%央行擬今年增持黃金 分析員估計，人民幣有機會下試7.15水平，惟美國國會或就債務上限達成協議，而隨着該鬧劇落幕，相信近日強勢的美元將會稍為回落，緩和人民幣以至多隻亞洲貨幣的跌幅。

世界黃金協會的《2023年央行黃金儲備調查》報告顯示，有24%的央行擬於今年增加黃金持有量；同時，71%的受訪央行預計，央行今年的總體黃金持有量將增加，而去年持這種看法的比例為61%。

今年首季，各國央行的全球黃金儲備增加了228噸，打破自2000年開始收集數據以來的同期紀錄。該會在今年2月7日至4月7日期間對59家央行進行上述調查，發現在央行黃金購買量達到歷史高位之後，黃金繼續被央行視為一種儲備資產，對金融市場的擔憂、國內黃金產量的計劃購買及投資組合再平衡，皆推動了額外的黃金買盤。

雖然如此，新興市場和發達經濟體的央行對很多問題的看法都存在分歧，包括美元的全球儲備地位。該會表示，超過一半的發達經濟體受訪者認為，5年內美元在全球儲備中的份額將保持不變，而新興市場和發展中經濟體的受訪者認同這一觀點的只有20%。此外，68%的新興市場央行預計將在未來5年內增加黃金持有量，只有38%的發達經濟體持相同看法。