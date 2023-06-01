法貿行：內地經濟分化 寄望消費

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，最新PMI數據反映內地經濟出現分化情況，製造業疲弱、企業繼續去庫存，料短期難重返擴張區間；至於服務業增速雖然放緩，但今年餘下時間消費及服務業將繼續支持內地經濟增長，全年經濟增長仍有望見5.5%。

他又提到，暫時見到內地疫情後遺症是汽車等耐用品復甦速度較慢，認為下半年要留意結構性因素，尤其居民的可支配收入是否重現昔日同等增速，因數據顯示仍有60%內地民眾冀有更高儲蓄，較疫情前高，他估計中央在政策方面會繼續推出如家電下鄉等補貼，從而提振消費。

他又預期，未來有愈來愈多銀行下調存款利率，透過推動儲蓄轉為消費，變相提高銀行放貸意欲。宏觀政策方面，他料人行或在第三季降存款準備金率0.5個百分點，減息與否則要視乎經濟數據表現，惟強調此舉並非最有效措施，反而放鬆監管、對基建房地產提供流動性才可為相關行業帶來喘息空間。

內銀盈利料僅升5% 另外，法國外貿銀行周三舉行「2023年中國銀行業監測系列」簡報會，提到內地商業銀行是近年內地地方債的主要買家，吳相信相關情況會持續，主因內地現時按揭貸款增速不快，又擔心部分企業貸款資產質素出現問題，所以在無太大選擇可言下，銀行會繼續買入地方債，但擔心部分表外政府融資平台，會否對銀行體系構成信貸風險。

該行又認為，今年內銀盈利增速僅5%，主因淨息差收窄。按業務劃分，清算結算收入受惠跨境人民幣結算增加而逐年提高，另去年因經濟和消費者情緒下跌而受影響的內銀手續費和佣金收入，今年將反彈，並認為內銀盈利能力取決於經濟和政府取態，但過去幾年艱難的經濟時刻致銀行平均利潤增長低於預期。