華復甦失速 勢降準催谷

製造業連續兩月陷收縮 建築業需求不足 內地官方採購經理指數（PMI）再次令市場失望，或預示經濟增長減速，需要當局推出更多刺激經濟政策，第一步可能由中國人民銀行以「降準」（減存款準備金率，RRR）應對。

國家統計局服務業調查中心暨中國物流與採購聯合會公布數據顯示，製造業PMI連續兩個月陷入50以下的收縮區域，5月報48.8，不但低於市場預測的49.2，也是連續3個月向下，兼創今年新低，新訂單及新出口訂單指數俱進一步收縮。非製造業PMI雖仍在擴張區域，5月報54.5，但遜於預期的55.2，也是連續兩個月減少。

澳新調低今年GDP預測 就PMI下跌，國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，意味着經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。當中，5月製造業PMI繼續位於收縮區間，惟在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。

澳新銀行中國首席經濟學家楊宇霆在其研究報告直言，PMI是衡量內地增長勢頭的準確指標。該行將PMI項下的產出和價格指數相乘，構建名義產出綜合PMI指數，加權後發現其走向與內地的國內生產總值（GDP）走向相近。

低迷的PMI數據促使該行下調今年內地GDP增長預測0.5個百分點至4.9%。他認為，內地今年雖然重新開放，但對經濟的推動力正在失速，故預計製造業PMI在6月仍陷收縮區域，如果沒有重大的經濟刺激，今年下半年GDP可能保持在4.5%。

專家指房產改革最治本 他又預測，人行可能要將RRR下調0.25個百分點以維持金融穩定。一旦PMI在未來數月仍維持在收縮區域，人行更有需要提前減息。惟他認為，只有房地產政策改革才能真正幫助經濟重拾動力。

日資券商野村的中國首席經濟學家陸挺同意，結構性房地產市場下滑，疊加全球製造業衰退愈來愈深，以及地緣政治緊張局勢惡化，未來該指數或出現「螺旋式」下行風險。他在研究報告預計，6月製造業PMI將保持在收縮區域。

至於5月非製造業PMI相對強勁，他卻認為，主要因為疫情後首個五一長假期期間旅行和聚會需求爆發所支撐。

本月PMI數據弱勢難改 惟要留意服務業PMI之下的建築業商務活動指數，仍然因需求疲軟而按月大幅下降5.7，故陸挺有理由相信非製造業PMI在本月亦會進一步下滑。

大華銀行發表報告則指出，非製造業PMI項下的新訂單和新出口訂單指數俱按月由擴張跌至收縮區域，分別報49.5和49.7。若連同價格下跌、就業市場疲弱等因素，政府有壓力需要加強貨幣和財政政策的支持力度，以提振市場信心，這對於推動私人消費和勞動力市場的穩定至關重要。經濟提振措施包括人行需要再度降準，以及有更多鼓勵高端製造業的政策出台。

而該行看法較為樂觀，認為內地GDP今年增速不會低於「5%左右」的官方目標，維持GDP今年5.6%的增長預測。其中該行預測今年第二季GDP按年增長7.8%，數字上高增長主因是去年第二季上海因疫情開始需要封城令基數低落所致。

建築業商務活動指數按月大幅下滑。 內地官方經濟數據持續受壓 內地綜合PMI與GDP關係密切