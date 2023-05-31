五窮完結到六絕 投資景氣將更劣

今年5月，港股表現應驗了「五窮月」。明日就踏入「六絕月」，此前國際匯市已率先響警，美元再次轉強，一眾非美貨幣捱沽。到底6月美國聯儲局貨幣政策會議及石油輸出國組織會議決定如何，足以令全球金股匯債及商品市場帶來衝擊。奈何刻下作為世界兩強的中美經濟各有困難，若鬥爭持續升級，世界經濟將朝向大衰退的方向發展。要避免全球攬炒，真正重建經濟復甦的基礎，關鍵之一就在中美關係。

5月期指昨日結算，恒生指數月內高低位已接近兩千點，升市成交縮，跌市成交增，反映市底承接力薄弱；昨日市況反彈，升幅微薄，足以說明狀況，「五窮月」如此告終，可謂應景。

再看外圍，除了日股表現較強之外，美股狀況亦不見得樂觀，僅靠極少數重磅股支撐，問題是這些強勢股估值已經超高，如何撐下去倒是疑問。北望內地股市，情況也不比港股好。股市的惡劣狀況，在預告下半年經濟難以樂觀。

事實上，隨着美國銀行業問題暫時受控，美債上限的鬧劇亦基本上到曲終人散的時間，市場的焦點重新放在通脹及息口去向。6月聯儲局再加息的機會非輕，年內亦頗大機會不作減息，說明難指望聯儲局會因為顧及經濟衰退風險而在抗通脹之戰半途而廢，也意味金融環境持續收緊的狀況不大可能會大改。

更要提防的是，今次美國債務問題雖達成協議，但短期內美國政府得加快發債以彌補這段時間的財政缺口，勢將抽緊市場流動性，加大金融市場壓力。難怪近月資金持續流出股市，流往貨幣市場基金和債市，近期美元走勢復強，皆反映市場正再次醞釀極端避險情緒。

人民幣等非美貨幣匯價近日持續貶值，除了中美息差因素使然外，內地經濟景氣復甦未復預期，外貿疲弱，下半年的前景如霧裏看花，加上中美關係不斷惡化，都是促使人民幣匯率走弱的原因。反正美國的經濟衰退與資產泡沫風險已是路人皆見，美霸資產一旦爆煲，全球金融市場都難逃一劫，中國在此時忍痛未有搞大水漫灌，也不無原因。這個局面發展下去，不是中美經濟在鬥爛，直至「全球攬炒」，就是中美關係到了臨界點，若非必要一場實戰，就得坐低攤牌尋求共存的條件。

綜觀目前，中國加大開放金融業，會是美國金融業一根救命草，也是刺激中國內需及協助內房脫險的「丹藥」；但若美國對中國的種種制裁打壓不作調整，美資不可能再安安樂樂坐享中國機遇，中國這個取態，大概已是清晰不過。接下來，就看拜登政府如何抉擇，畢竟明年總統大選前，民主共和兩黨內鬥亦必然愈演愈烈，拜登也得向選民清晰表達如何打這張「中國牌」，沒有迴避的餘地。

展望今年的六絕月，也許就是世界經濟由憧憬復甦轉向確認衰退的一個重要轉捩點，中美關係變化，將決定往後的日子全球經濟的發展走向。看清楚形勢之前，避險保本就成了投資主旋律。