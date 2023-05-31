輪商精選：撈恒指好倉 考慮64721
離岸人民幣匯價昨日創出半年低位，恒生指數一度跌穿18,400點水平，為去年11月底以來最低。如以今年1月高位22,700點水平與昨日即市低位18,369點計，恒指累積跌幅達19%，逼近技術性熊市。
追沽可留意64723
輪證資金流方面，近日輪場投資者持續吸納恒指好倉部署反彈，恒指好倉周一再錄得約6,100萬元淨流入，為連續4日淨流入，累計規模逾4.6億元，當中牛證資金淨流入佔約4億元。截至周一，牛證重貨區介乎18,000至18,199點，相當於期指張數逾1,700張。摩根大通輪證數據顯示，好友昨日加倉的收回區仍以18,000至18,300點為主。
如投資者希望趁機撈好倉，可留意恒指牛證64721，收回價17,950點，可避開較高街貨區域，實際槓桿約23倍；相反，追沽可留意恒指熊證64723，收回價19,116點，實際槓桿約25倍。
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