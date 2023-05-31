股市估市：港股有機會跌穿萬八關

美國4月核心個人消費開支（PCE）物價指數高於預期，通脹壓力持續，本周關注5月非農就業報告，倘工資增長續高出預期，將會加強投資者對加息周期延長的憂慮。美匯及美債息短期偏強，打壓風險資產估值。

另一方面，內地今日公布5月官方採購經理指數（PMI），預計經濟復甦步伐放緩的趨勢不變，料人民幣匯價弱勢未改。市場關注內地穩增長對策，有傳將會發行5萬億元人民幣特別國債，惟規模之大引起質疑。

港股方面，若恒指短期內失守18,235點，料進一步下試17,693點，相當於自2022年10月低位14,597點升至2023年1月高位22,700點後的黃金比率0.5倍調整幅度。

同時，神華具「中國特色估值體系」概念，除了高派息之外，集團亦啟動向控股股東收購煤炭資產，將有助中長線產能擴展，投資者可候低收集。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）