股市估市：港股有機會跌穿萬八關
美國4月核心個人消費開支（PCE）物價指數高於預期，通脹壓力持續，本周關注5月非農就業報告，倘工資增長續高出預期，將會加強投資者對加息周期延長的憂慮。美匯及美債息短期偏強，打壓風險資產估值。
另一方面，內地今日公布5月官方採購經理指數（PMI），預計經濟復甦步伐放緩的趨勢不變，料人民幣匯價弱勢未改。市場關注內地穩增長對策，有傳將會發行5萬億元人民幣特別國債，惟規模之大引起質疑。
港股方面，若恒指短期內失守18,235點，料進一步下試17,693點，相當於自2022年10月低位14,597點升至2023年1月高位22,700點後的黃金比率0.5倍調整幅度。
板塊方面，煤炭現貨價格按周下跌，加上庫存上升，市場關注煤價中線回落趨勢，煤炭股受壓。不過，個別煤炭股如中國神華(01088)長協合同比例較高，受短期煤價下跌的負面影響有限，而夏季需求旺季將至，煤價料有支持。
同時，神華具「中國特色估值體系」概念，除了高派息之外，集團亦啟動向控股股東收購煤炭資產，將有助中長線產能擴展，投資者可候低收集。
中石油阻力位6元
個股方面，可留意中國石油股份(00857)。國際天然氣價格顯著回落，中石油天然氣業務成本壓力紓緩，加上內地天然氣價格自由化，公司首季天然氣加價，帶動業務持續改善。此外，管理層表明將透過回購以提高股東回報，有利估值向上。中石油現價對應2023財年預測市盈率6.4倍，股息率7.7厘，向上阻力位6元，支持位4.54元。
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