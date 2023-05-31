基金沽清深水埗舖套7683萬

通關後舖市氣氛趨熱鬧，本港舖位基金以約1,460萬元沽出深水埗大埔道一個地舖，連同之前沽出的毗鄰6個相連舖位，7個地舖合共套現約7,683萬元，基金持有該批商舖近兩年，帳面賺近2,700萬元，物業升值約54%。

旺角舖傳1.5億易手 盛滙商舖基金創辦人李根興稱，該公司於2021年以5,000萬元購入上述大埔道76至84號華僑大廈地下1至4號舖，合共面積約4,000方呎，屬一列相連舖位，其後入則改為7連舖，並進行配套增值工程，其後陸續獲本地投資者承接。該批舖位月租收入共約21.1萬元，租金回報率約3.3厘。各舖做價約928萬至2,380萬元，當中6個於今年2至5月先後售出。

此外，鄧成波家族持有的旺角道93至99號地下4號及5號舖，市傳以約1.5億元易手，租金回報率約3.6厘。該舖於2015年以約1.58億元買入。同區花園街183至189號地下2號舖，也以3,500萬元登記賣出，物業約36年升值約15倍。