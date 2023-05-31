一手概況：NOVO LAND 2A期首批186伙 折實平均呎價1.35萬

334萬入場 料下月開售 新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第1A及1B期開始交樓，買家收樓後對項目質素和設計都讚賞有加，以此價格購入物業屬萬眾歡騰，故形容首張價單屬「北都繼續歡騰價」，而且買樓屬長線投資，早買早享受。

新地代理總經理陳漢麟指，今期首批單位實用面積245至705方呎，價單提供3種付款方法，即供享有最高15%折扣，折實售價334.73萬元起。按定價計，首批單位市值約14.4億元。價單續設「置稱心按揭利息保障」，以及適用於開放式戶及一房戶的「漸進式供款計劃•第一按揭貸款」，貸款額最高為樓價85%。

4新盤有望接力登場 項目示範單位昨日起向公眾開放，將於周五開始收票。價單顯示，首批入場單位位於Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實呎價約13,662元。以最高折扣率計，首批19伙開放戶折實價全屬「3字頭」，7伙一房戶折實價「4字頭」。而採用建築期付款計劃可獲12%折扣，全數單位折實價亦低於1,000萬元，可承做最高九成按揭。

資料顯示，分6期發展的NOVO LAND推售至第4期，之前共3期至今累沽逾2,243伙，套現逾137億元。同系大埔白石角University Hill第2B期昨以價單及招標形式共售出5伙，成交價由583萬至約1,019.4萬元，單日套現逾3,808.6萬元。

天瀧三房3192萬成交 恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，天瀧第2座11樓B室以3,192萬元招標售出，呎價約31,856元。

NOVO LAND第2A期首張價單詳情