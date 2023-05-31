●香港政府統計處出版《主題性住戶統計調查第77號報告書》，關於資訊科技使用情況和普及程度的主要結果顯示，去年96.1%住戶家中有接駁互聯網，當中智能手機是最普遍用以接駁互聯網的設備（99.9%），其次是個人電腦（78.1%）。10歲及以上人士在統計前12個月內曾使用互聯網的百分比，由2020年進行類似統計調查時的92.4%上升至去年的95.6%，當中65歲及以上人士由65.9%升至81.8%。同時，智能手機滲透率由2020年的92.1%升至去年的97.1%，其中90.7%的65歲及以上人士擁有智能手機，較2020年的68.1%為高；15歲及以上人士在統計前12個月內曾使用流動支付的百分比由2020的49.4%升至去年的60.2%。