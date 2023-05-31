簡訊一覽
●香港按揭證券公司成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券，發行規模4.048億美元，包括一億美元可持續融資票據。
●香港政府統計處出版《主題性住戶統計調查第77號報告書》，關於資訊科技使用情況和普及程度的主要結果顯示，去年96.1%住戶家中有接駁互聯網，當中智能手機是最普遍用以接駁互聯網的設備（99.9%），其次是個人電腦（78.1%）。10歲及以上人士在統計前12個月內曾使用互聯網的百分比，由2020年進行類似統計調查時的92.4%上升至去年的95.6%，當中65歲及以上人士由65.9%升至81.8%。同時，智能手機滲透率由2020年的92.1%升至去年的97.1%，其中90.7%的65歲及以上人士擁有智能手機，較2020年的68.1%為高；15歲及以上人士在統計前12個月內曾使用流動支付的百分比由2020的49.4%升至去年的60.2%。
●英皇資本集團(00717)截至今年3月底止半年純利4,522.3萬元，按年由虧轉盈；每股盈利0.67仙，不派中期息。
●國泰航空(00293)據報接近落訂6架波音777-8F貨機，估計價值約20億美元（約156億港元）。
●徽商銀行(03698)截至3月底止季度淨利潤43.89億元人民幣，按年升9.83%；截至3月底止之資本充足率為11.75%，一級資本充足率為9.36%，核心一級資本充足率為8.5%。
●三巽控股集團(06611)截至4月底止4個月實現累計合同銷售金額約4.23億元人民幣；累計合同銷售面積為59,452方米，平均銷售價格為每方米約7,108.2元人民幣。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：