基石科技推電動車租賃充電泊車

基石科技於領展T Town South舉行Cornerstone GO充電站啟用儀式暨「綠色運輸 先導計劃」發布會。左一為周國强，左二為葉兆康，右一為周嘉健。

夥香港的士小巴商總會及Lalamove 全方位支援業界推動綠色運輸 本港電動車愈來愈普及，基石科技( 08391 )昨正式啟用位於領展T Town South停車場的電動車充電站Cornerstone GO，隨後計劃擴展至領展旗下33個停車場。同日該企亦發布「綠色運輸 先導計劃」，與包括領展、Lalamove及香港的士小巴商總會合作，推動業界落實轉用商用電動車。

基石科技行政總裁葉兆康認為，商用電動車將面臨劃時代的改變，為迎接未來商用電動車於運輸及物流業市場的發展，旗下全新品牌eC-VAN已購入第一批電動客貨車，為商用電動車踏出轉型的第一步。相信在配合Cornerstone GO的充電網絡優勢，有信心進軍商用電動客貨車市場。

節省營運成本 提升利潤 eC-VAN提供「租賃、充電、泊車」一站式解決方案，讓業界「零投資、低門檻」投入綠色物流，預計今年內，業界將有過百架客貨車轉換成電動車，其後增長將以倍數上升。

葉補充，以eC-VAN的電動客貨車為例，每公里充電的成本（折後價）為柴油的四分之一，能大幅節省的營運成本變相令業界賺取更多利潤，為司機轉型提供誘因。計劃更有利實現零碳排放目標，數據顯示，電動客貨車較一般柴油客貨車每公里能減少碳排放達63%；而電動的士與一般石油氣的士則每公里減少碳排放達35%。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，是次合作為司機提供低門檻轉型電動車的機會；透過基石科技的一站式服務，加上該企為參與計劃的司機夥伴提供的相關配套，相信可吸引和鼓勵司機轉用電動車。該企亦會推出一系列宣傳推廣，及舉行多場大型招募說明會，向大眾及司機夥伴介紹使用電動客貨車的好處。

明年底料千架的士轉電動 香港的士小巴商總會理事長周國强稱，總會一直支持業界使用電動的士和綠色運輸。隨着先導計劃推出，對業界有更多實際支持，包括充電折扣、充電津貼資助等，未來將有更多Cornerstone GO充電站於領展旗下停車場落成，解決充電站供應問題，能消除業界顧慮。預期至明年底，業界至少會有800至1,000架的士轉換成電動的士。

一眾嘉賓一同見證「eC-TAXI」充電過程。 Cornerstone BUSINESS推出全新品牌「eC-VAN」。