絲絲講場：任澤平硬銷生髮液 被踢爆係背後老闆

任澤平

中國經濟目前面對唔少難題，包括人口老化、青年失業、城鄉差距、地方財政缺口等等，內地經濟學家用盡其一切努力，希望搵到解決方法。不過，世上嘅難題何其多，喺經濟學領域之外，都有唔少挑戰。內地著名學者、曾經擔任恒大首席經濟學家嘅任澤平，就選擇咗攻克另一個世界級難題──脫髮。

實測一年頭髮「多黑粗」 男人步入中年，自然對頭髮更加着緊，現年44歲嘅任澤平相信都深有體會。佢最近突然喺社交媒體上，大舉推崇一款新嘅理髮營養液「仁生澤髮」，聲稱自己親身用咗一年，實測有效，用完之後頭髮變成「多、黑、粗」；又指自己堅持使用3至5個月，效果非常好，更幫咗好多朋友，佢哋紛紛表示感謝。

不過，有媒體就發現，任氏可能係「仁生澤髮」背後老闆之一。因為有網民翻查資料，發現任氏正正係北京仁生澤髮最終受益人，亦係蘇州仁生澤髮生物科技合夥企業嘅執行事務合夥人。其實幫自己生意做宣傳冇咩出奇，只不過若然刻意未有披露商業關係，以一般消費者推薦咁推介，畀眼利網民「爆料」，就有啲那個。