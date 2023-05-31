絲絲講場：貝索斯再婚 或簽婚前協議保身家

正所謂「十個光頭九個富」，作為全地球上最有錢嘅光頭佬，電商巨頭亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）生活向來比較低調。只不過佢喺2019年時，與識於微時嘅糟糠之妻離婚「分身家」，創下史上「最貴分手」紀錄，令大眾愈來愈關注佢嘅私人感情生活。有報道指，貝索斯已經同現任女友訂婚，雙方可能會簽下一筆史上最貴嘅「婚前協議」！

由於貝索斯與前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）無簽署婚前協議，所以離婚時麥肯齊獲分4%嘅亞馬遜股份，當時市值達到383億美元（約2,987億港元）。按道理，經過上次不幸離婚後，以貝索斯現時嘅財富地位，好大機會將選擇簽署婚前協議，先至會同現任女友桑切斯（Lauren Sanchez）結婚。

有律師就話，喺冇簽署婚前協議嘅情況下，夫婦「分身家」好多時都要對簿公堂，就資產估值、分配原則之類問題連番爭論。除咗要付出大量金錢之外，所耗費嘅時間同精力亦都不容忽視，仲會帶嚟情感上嘅二次傷害。

向配偶年付固定金額 至於婚前協議應該有咩條款？比較「合理」嘅做法，係有錢嘅一方，比如貝索斯，向配偶承諾每年付出固定金額，通常與婚姻年期掛鈎，換取對方放棄爭取離婚後贍養費及「分身家」。當然，有錢如貝索斯相信都未必會吝嗇，婚前協議嘅金額可能一啲都唔細！

余絲韻