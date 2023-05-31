油組開會前多方角力 油價挫

石油輸出國組織（OPEC）秘書長Haitham al-Ghais表示，該組織將歡迎伊朗解除制裁後全面重返國際石油市場，又指伊朗有能力在短時間內讓產量達到很高水平，有信心伊朗是一個負責任的參與者，各成員國可齊心協力確保油市保持平衡。當被問及OPEC的自願減產及其對油價的影響時，他稱OPEC沒有設定一個價格目標，所有的行動和決定都是為了在全球石油供需之間取得良好的平衡。