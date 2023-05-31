油組開會前多方角力 油價挫
石油輸出國組織（OPEC）秘書長Haitham al-Ghais表示，該組織將歡迎伊朗解除制裁後全面重返國際石油市場，又指伊朗有能力在短時間內讓產量達到很高水平，有信心伊朗是一個負責任的參與者，各成員國可齊心協力確保油市保持平衡。當被問及OPEC的自願減產及其對油價的影響時，他稱OPEC沒有設定一個價格目標，所有的行動和決定都是為了在全球石油供需之間取得良好的平衡。
OPEC將於下周日舉行會議，此前石油市場觀望氣氛漸濃，因俄羅斯與沙特阿拉伯近日就產量的言論有分歧，紐約及布蘭特期油昨日均曾跌逾3%。
早在2016年，特朗普政府重新對伊朗的石油及天然氣行業實施制裁，迫使伊朗結束核計劃。自此中國是伊朗最大石油買家，其次是一些中東盟友如敍利亞。早前，伊朗在中國的斡旋下與沙特阿拉伯恢復外交關係，並擬建立更緊密的經濟聯繫。分析指，中俄伊3國漸行漸近，已引起美國關注，不排除白宮會以俄烏戰爭相關的事端為由，對伊朗的制裁有加無減。
比特幣曾見3周高
此外，美國白宮與國會就債務上限達成協議，全球避險情緒一度略為緩減，加密貨幣有資金追捧，比特幣（Bitcoin）昨日一度升穿每枚28,000美元，見3周新高；惟昨日亞洲尾盤美匯指數突然抽升突破104.5水平，比特幣價格亦回落至27,700美元水平整固。
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