日本失業率降至2.6%

日本4月份經季節因素調整後的失業率為2.6%，優於市場預期的2.7%，按月則下跌0.2個百分點，為3個月來首次呈現改善；失業人口為180萬人，按月減少15萬人。最新就業數據反映日本經濟景氣向好的方向發展，並會支持工資增長，協助日本實現官方的通脹目標。

在最近的季度報告中，日本央行引述數據稱，迄今為止的工資談判結果也表明，小型和大型企業以及兼職員工的工資將會大幅增長。

日股昨日繼續上升，日經平均指數收市報31,328點，升94點或0.3%。日圓兌每美元曾報140.32，每百日圓兌港元約5.582。

植田：維持超寬鬆幣策 日本央行行長植田和男表示，由於距離通脹持續高於2%的目標仍有一段距離，該行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策；又指經濟前景仍不明朗，通脹於財年的中後期仍有可能反彈。

外媒分析指，日本央行將於明年下半年為改革刺激框架做準備，又指植田意識到當前的孳息率曲線控制政策不可持續，但亦對過快改變持謹慎態度，目前預計會逐步進行改革，包括減少日本國債的購買量。