美樓價乍現反彈 道指早段偏軟

美國樓市乍現反彈迹象，3月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.45%，好過市場預期；FHFA全國樓價指數則按月升0.6%，同樣勝預期，反映整體經濟情況仍然靠穩。

房利美經濟分析師Nathaniel Drake指出，早前公布的新屋銷售數據大致符合預期；房地產建築商的情緒改善，以及新屋動工、建築批核等積極數據都表明近期新項目的動工率更高。不過，由於經濟增長預料將會減速，今年稍後時間樓房地產活動將會放緩，現樓銷售料將持續低迷。

股市方面，美股3大指數早段個別發展，道指曾跌46點，報33,046點；標指曾升25點，報4,231點；以科技股為主的納指升178點，報13,154點。

美國債限危機解除，暫時提振了市場信心。不過，普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon指出，即使達成提高債限的協議，市場風險仍然存在，「更重要的是達成協議後的下一步行動」。當前首要問題是通過擴大發債，重建財政部一般帳戶（TGA）餘額，該部門計劃在6月底前將其增至5,500億美元。

英偉達市值破萬億美元 根據過去經驗，TGA餘額每增加一美元，有80美仙來自美國銀行業的儲備。然而，3月銀行業動盪反映銀行儲備非常緊張。如果銀行儲備最終用於承接新發行的美國國債，這可能會為銀行體系帶來更大的壓力。

作為近期股市焦點的無廠半導體公司英偉達（Nvidia），受到人工智能（AI）熱潮帶動而股價爆升，於周二早段曾漲7.68%，見419.38美元，市值正式突破一萬億美元（7.8萬億港元）。該公司於為全球市值排名第6，僅次於電商巨頭亞馬遜。