AlipayHK進軍泰國 首階段接入大型商戶

AlipayHK宣布，透過螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案進軍泰國。用戶在泰國見到「Alipay+」，即可使用AlipayHK付款並享受優惠。首階段率先接入泰國航空等大型商戶，日後將拓至全泰，用一個手機應用程式（App）暢遊。這是繼AlipayHK接入內地、澳門、日本、新加坡和南韓之後，又一新增目的地。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，從本地衣食住行都能用、到「一App三地通」再到現在拓展到其他國家，AlipayHK一直希望為港人帶來優質的流動支付體驗。早前AlipayHK已可於內地、澳門、日本、南韓和新加坡等5個港人熱門旅遊目的地使用，隨着外遊逐步復甦，公司亦加緊步伐，年內率先接入更多東南亞旅遊目的地，方便港人出遊。

螞蟻與泰旅遊局合作推廣 另外，螞蟻集團昨日宣布與泰國旅遊局緊密合作，推廣泰國旅遊，通過Alipay+令海外遊客可以使用自己熟悉的電子錢包在泰國使用外，泰國商戶亦可以透過Alipay+提供的數碼營銷解決方案，觸達和吸引更多海外顧客。

泰國旅遊局局長Yuthasak Supasorn表示，很高興能通過Alipay+進一步擴大與另外3個亞洲國家和地區的遊客聯繫，這些國家和地區是泰國的重要客源地；並歡迎螞蟻集團通過提供創新的數碼解決方案和與當地商戶緊密合作，將為當地企業帶來收入增長和更多機會。

內地支付寶早於2015年可於泰國使用，是次透過Alipay+，泰國商戶現時可支援包括AlipayHK、南韓的Kakao Pay、馬來西亞的Touch'n Go eWallet共4個電子錢包在泰國使用。