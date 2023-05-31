比亞迪鬥贏Tesla奪印尼的士公司訂單
美國大型車廠福特明言，比亞迪股份(01211)等內地車企是其最大對手，反映內地新能源車企在國際市場的競爭力日強，足以撬動美國汽車工業雄霸全球的「一哥」地位！近日就傳來，比亞迪壓過美國電動車大廠特斯拉（Tesla），成功取得印尼最大的士營運商的訂單。受相關消息刺激，比亞迪股價昨日曾高見239元，收報234.8元，升2.18%。
佔Blue Bird電動車供應80%
外媒引述印尼最大的士營運商PT Blue Bird總裁Sigit Priawan Djokosoetono表示，公司使用大量進口比亞迪車型，因比亞迪電動車價格較便宜，更適合印尼市場。他又指，公司電動車車隊有80%的汽車將來自比亞迪，今年公司接收的500輛電動車中大部分將來自比亞迪，主要為E6及T3車型。
除拓展印尼市場，比亞迪正考慮在鄰近的菲律賓或越南興建電動車廠房，以加強在亞洲市場的滲透率。
另一方面，日本豐田（Toyota）公布4月全球銷量按年增長近5%至80萬輛，主要受日本及中國市場對混能汽車及汽油動力汽車需求增長所帶動。單計中國市場，4月豐田的銷量按年急升46.3%至16.25萬輛。
不過，日媒引述消息指，三菱汽車旗下位於湖南的工廠，原預計6月重啟新車生產，如今計劃無限期關閉，主因市場快速轉向電動車，導致燃油車銷量下跌，公司不得不考慮退出中國市場，而停產正是第一步。
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