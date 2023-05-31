恒大地產2724億到期債未償還
深陷財困的中國恒大(03333)旗下恒大地產公布，截至今年4月底止，不含境內外債券，發行人涉及未能清償的到期債務累計約2,724.79億元（人民幣‧下同），發行人逾期商票累計約2,459.87億元。
集團繼續賣產套現，在房地產項目處置方面，同樣截至4月底，通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計65個。
該企在處理債務問題上，仍有很長的路要走。根據披露，具體來看涉及重大訴訟方面，在4月底止的發行人標的金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,426件，標的金額總額累計約3,495.5億元。
萬達擬售滬酒店予復星
同陷財困的大連萬達商業集團，消息指該企正籌劃出售旗下資產以緩解流動性。據了解，除了多個商業廣場，萬達商業還計劃出售上海萬達瑞華酒店項目。其中，上海萬達瑞華酒店當前的意向買家據報為復星集團，雙方正在協商價格。該酒店是萬達商業目前自持的7個酒店之一，其餘6個項目分別位於北京、三亞、漳州、武漢和成都。
就算是未出事的房企，亦想盡辦法增加流動性。越秀地產(00123)繼本月中成功發行13.96億元於2026年到期3.8厘有擔保票據之後，該公司最新公布，與一家銀行訂立一份融資協議，取得兩億港元循環貸款融資，貸款期由融資協議日期起計364日。
另外，上交所訊息平台顯示，中國金茂(00817)2023年面向專業投資者公開發行公司債券獲受理。本期債券擬發行金額50億元，募集資金扣除發行費用後，擬用於償還發行人及其附屬公司境外有息負債。
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