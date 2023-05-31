恒大地產2724億到期債未償還

集團繼續賣產套現，在房地產項目處置方面，同樣截至4月底，通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計65個。

該企在處理債務問題上，仍有很長的路要走。根據披露，具體來看涉及重大訴訟方面，在4月底止的發行人標的金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,426件，標的金額總額累計約3,495.5億元。

萬達擬售滬酒店予復星 同陷財困的大連萬達商業集團，消息指該企正籌劃出售旗下資產以緩解流動性。據了解，除了多個商業廣場，萬達商業還計劃出售上海萬達瑞華酒店項目。其中，上海萬達瑞華酒店當前的意向買家據報為復星集團，雙方正在協商價格。該酒店是萬達商業目前自持的7個酒店之一，其餘6個項目分別位於北京、三亞、漳州、武漢和成都。