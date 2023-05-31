摩通：濠賭企短期無望復派息

中港澳3地今年初起通關後，出入境旅客量大增，依靠旅客「食胡」的澳門博彩企業今年首季營業表現亦相對好轉。不過，投資銀行摩根大通認為，濠賭股短期內恢復派息無望，原因是各公司仍有待改善槓桿率、盈利和現金流等。

該行分析師DS Kim表示，濠賭股最有可能在全年業績之後，即要到2024年才會派付今年的股息。考慮到博企目前的槓桿率，尤其對於那些淨負債的公司，為了謹慎地管理流動性，不會過早回饋股東，相信有需要先管理好資產負債表之後，才考慮將資本返還給投資者，尤其要視乎今年行業相較2019年未有疫情前可以恢復多少。

監管消息方面，澳門立法會第二常設委員會日前首次細則性審議《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案。委員會主席陳澤武表示，現行法律下，不容許衞星賭場的管理公司管理娛樂場的財務，故不能向客人作出借貸，法案建議承批公司（博企）可以直接借予賭客。

皇冠屢違規 同意付23億罰款 事實上，世界多地在過去幾年都一直收緊博彩業的規管。以澳洲為例，當地最大賭企皇冠度假集團過去就觸犯反洗錢和反恐怖主義資助法，最近與原告澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成協議，皇冠願意支付高達4.5億澳元（約23.05億港元）罰款作結。一旦獲法庭批准，將會是澳洲史上第3大宗的企業罰款。

AUSTRAC是在2020年10月起介入調查皇冠，並於去年3月向法庭提交申索書，內容直斥皇冠的前大股東澳洲富豪帕克（James Packer）在2016至2020年期間很多次未有全力執行盡職審查的責任，令公司及全澳洲的金融系統容易受到犯罪集團的利用，「無數次」觸犯反洗錢法和反恐怖主義資助法。美國私募基金黑石集團於去年以89億澳元全購皇冠，成為該企的新東家。