人幣半年最弱 或未跌完

兌每美元曾失守7.1 管濤籲理性看待波動 人民幣「破7」之後弱勢未止！隨着市場對美國聯儲局下月加息預期升溫，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具更顯示，聯儲局6月加息0.25厘的機率升至逾60%，息差因素導致人民幣進一步走弱，周二離岸人民幣兌每美元曾跌破7.1關，為去年11月以來首次，折合每百港元兌約90.5元人民幣。

人民幣中間價昨報7.0818，按日下調243點子，為去年12月1日以來最低，連帶離岸價及在岸價拾級而下，均見半年低位。其中離岸價在亞洲市早段跌穿7.1，低見7.1096；在岸價亦曾跌至7.0986，昨日則收報7.0901，較上日官方收市價跌114點子。

至於中國人民銀行周二則開展370億元人民幣的7天期逆回購操作，中標利率繼續在兩厘，公開市場單日淨投放350億元人民幣。據悉，本周逆回購到期總額為180億元人民幣，其中周一至周三每日為20億元人民幣，周四和周五分別為70億元和50億元人民幣。

滙豐估人行有空間減LPR 國家外匯管理局前國際收支司司長管濤表示，要客觀、理性看待跨境資本流動和人民幣匯率波動。官媒海外版引述其文章指，內地應開展持續的市場宣傳教育，普及國際金融常識，客觀、理性看待跨境資本流動及人民幣匯率波動，為擴大金融開放、推進人民幣國際化營造良好環境。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲則預期，隨着美元走弱及內地或再有提振經濟措施出台，經濟復甦動力應可持續，料人民幣今年底回穩至6.8，人行今年稍後時間有空間下調貸款市場報價利率（LPR）5點子。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，除了美元轉強及預期人行減息降準，市傳俄羅斯早前大手套現沽出人民幣都是人民幣下跌原因之一，因該國自俄烏戰爭以來積極「去美元化」，透過中俄貿易獲取大量人民幣，打仗需要一定資金套現維持。他又認為，倘若人行未有出手干預匯市，料人民幣兌每美元或下試7.25，甚或見7.4水平，亦即每百港元兌約93元人民幣。

分析：3原因棄當儲備貨幣 外媒最新分析指，不願意自由化貨幣、無法承受如美國般的持續赤字，以及仍面臨地緣政治風險，乃內地未期望人民幣取代美元成為全球主要儲備貨幣的3大原因。報道引述倫敦諮詢公司TS Lombard首席內地經濟學家格林Rory Green指，由於內地一直透過資本管制來維持匯率，所以不可能完全開放其活期帳戶，並推測內地不會推動人民幣成為具主導地位的全球儲備貨幣，反而是追求對貿易國家的貨幣影響力。

穩匯率的基礎，離不開穩經濟增長。未來內地料將持續實施較寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，基建投資將會增加。瑞銀證券中國研究部副總監徐賓稱，內地基建投資今年首4個月增長約8%，未來幾個月會略見放緩，就算外需不振衝擊內地出口及製造業投資，不排除全年基建投資會超過該行6%的增長預測，之後兩年增速都會降至2%，基建行業股份的估值修復或來自毛利較高的「一帶一路」項目於生意組合的貢獻提高。

離岸人民幣一年走勢