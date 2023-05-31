港阿聯酋加強金融互聯互通

金管局昨公布，阿聯酋中央銀行與香港金融管理局周一在阿布扎比舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域合作。會議期間，雙方討論多項合作計劃，並同意就金融基建、兩地金融市場互聯互通及虛擬資產監管和發展等3大範疇加強合作。此外，雙方促成了各自的創新樞紐就金融科技發展合作計劃的討論和分享。

年底成立財富傳承學院 阿聯酋央行與金管局將共同成立工作小組，在兩地銀行業相關持份者的支持下，推進雙方商定的合作事宜。雙邊會議結束後，雙方聯同來自阿聯酋及香港多間銀行的高層人員，就探索兩地的重要機遇舉行研討會，出席的包括多家在阿聯酋、中港兩地經營的銀行。金管局總裁余偉文表示，香港與阿聯酋作為金融中心，彼此優勢互補及享有共同利益，兩地市場參與者亦有很大的空間攜手協力，共建互聯互通。

另一方面，財經事務及庫務局局長許正宇在中國私募投資高峰會上指出，3月舉行的「裕澤香江」高峰論壇反應良好，不少家族辦公室參與者已表示有興趣或計劃在港設立。他預計，未來20至30年將是家族辦公室財富繼承的重要時期，港府已發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言，以實現2025年吸引至少200間家族辦公室的目標，而金發局正全力籌備成立香港財富傳承學院，預計年底推出，為行業培養人才庫。

許又透露，截至3月底，香港的財富管理資產規模約2,120億美元，在亞洲僅次於內地；截至2021年底，香港資產及財富管理業務的管理資產達4.6萬億美元，其中65%資金來自非本地投資者。