滙豐料美下月最後加息1/4厘 明年減息

市場觀望美息會否持續攀升之際，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲最新預期，聯儲局將在下月最後加息一次0.25厘，後續下半年則保持利率不變，並會於明年第二季、第三季和第四季合共減息3次，每次均為0.25厘。

內地亞洲股估值低可吼 她又認為，美國穩健的個人消費需求和強勁的勞工市場將支持美國經濟軟着陸，而政策利率見頂利好成長型股票，預計人工智能（AI）與自動化等結構性增長行業的盈利前景強勁，高端製造業的資本支出上升將支持科技板塊增長，目前偏高配置全球和美國科技股。該行建議，投資者下半年的策略不應再是「現金為王」，不妨將部分定存資金作投資，其中可吼高評級債券，特別是5至7年期的中期債。

港股及內地股市方面，該行認為中國和亞洲股票估值遠低於全球同業，但其盈利增長卻較發達市場強勁，所以偏高配置內地、香港、印度和印尼股市；惟范同時認為，投資者須對中國房地產高息債持審慎態度，並建議迴避高槓桿、高負債的企業如民營內房，反而國企內房商財務狀況穩健，可受益於市場整合。

估華今年經濟增長6.3% 中國經濟方面，該行料隨着第一季經濟增長率優於市場預期，故將中國今年經濟增長預測從之前的5.6%上調至6.3%，並預期中國的消費復甦，以及印度和東盟的穩健增長將支持亞洲（日本除外）今年經濟增長5.1%，對比今年全球經濟增長率高出一倍。

至於日本股市近期愈升愈有，范指，該行對日股的資產配置持「中性」看法，原因是市場預期歐美經濟增長放緩，或拖慢日本經濟增長步伐。不過，她亦解釋，日股最近表現理想，除因受惠疫後重啟，亦因日本在AI等領域名列世界前茅，故吸引資金追逐日股，加上日本央行換了新行長仍維持寬鬆貨幣政策，在日本出現輕微通脹下，更有利日股表現。